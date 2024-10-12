«ВкусВилл» решил убрать с продажи зефир из-за жалоб россиян на отравление

«ВкусВилл» прокомментировал информацию о массовом отравлении россиян. До результатов проверки зефир с содержанием мальтита убрали с полок магазинов, сообщили в пресс-службе торговой сети.

Отмечается, что образцы зефира отправят на внеплановые исследования.

«В составе зефира содержится заменитель сахара мальтит. Это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что информация о содержании этой пищевой добавки есть на упаковке зефира.

Ранее сообщалось, что жители России массово жалуются, что получили пищевое отравление после употребления в пищу зефира «Классический» из магазина «ВкусВилл». Пользователи Сети утверждают, что достаточно одного зефира, чтобы почувствовать себя плохо.

В комментариях к продукту также пишут, что причиной такой реакции организма у людей может быть мальтит, который входит в состав зефира.