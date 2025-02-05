ВКС России запустили ракету «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

МО РФ: ВКС запустили ракету «Союз-2.1в» с аппаратами для Минобороны

Российские воздушно-космические силы (ВКС) запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Запуск производился боевыми расчетами космических войск ВКС. Ракета-носитель была легкого класса.

Вместе с «Союзом-2.1в» были запущены космические аппараты. Они будут функционировать в интересах российского министерства обороны.

Ранее ракету-носитель «Ангара-1.2» успешно запустили с космодрома Плесецк. Вместе с ней в полет отправились аппараты, необходимые Минобороны.