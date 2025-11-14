Включение Telegram в «белый список» сайтов опровергли

Мессенджер Telegram не вносили в «белый список» сайтов, которые будут работать даже введении ограничений на работу интернета в России, сообщает Mash со ссылкой на Роскомнадзор и Минцифры.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов утверждали, что иностранный мессенджер якобы внесли в перечень «белых сайтов», который составляют власти. Там уже есть «Госуслуги», соцсеть «ВКонтакте», Max, сервисы «Яндекса», «Дзен» и другие.

В Минцифры и Роскомнадзоре уточнили, что Telegram есть в другом перечне, а именно в методических рекомендациях по обеспечению государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования. В «белый список» сайтов мессенджер пока не внесен.

В конце октября губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что в «белый список» также войдут региональные сервисы. Ранее журналисты просили главу Минцифры Максута Шадаева также включить СМИ в перечень сайтов, которые будут работать даже при введении интернет-ограничений.

