VK Знакомства выяснили, сколько россиян попадали во френдзону

VK Знакомства: 4 из 5 девушек в РФ хотя бы раз отправляли парня во френдзону

Дейтинг-сервис VK Знакомства провел исследование, чтобы выяснить, что россияне думают о френдзоне — ситуации, когда один человек испытывает романтические чувства, а другой воспринимает его исключительно как друга. В онлайн-опросе приняли участие свыше 1200 человек из различных регионов России. По результатам, 4 из 5 девушек хотя бы раз отправляли парня во френдзону. Более половины (56%) опрошенных заявили, что подобная безответная любовь приводила к полному прекращению общения.

У 64% россиян хотя бы однажды возникали романтические чувства к другу или подруге, которые не были взаимными. Для большинства этот опыт оказался болезненным: лишь 12% смогли добиться взаимности, 22% смогли сохранить дружеские отношения, а 56% сообщили о разрыве общения. 10% респондентов до сих пор пребывают в статусе «просто друг».

Как правило, такие истории длятся довольно долго: 41% участников опроса находились во френдзоне год или больше, у 39% это продолжалось несколько месяцев, и лишь 21% пережили этот опыт в течение нескольких недель.

Половина опрошенных призналась, что после отказа не смогла бы поддерживать дружеские отношения с человеком, к которому испытывала симпатию. В то же время 35% готовы попытаться сохранить контакт, а 15% продолжили бы общение, надеясь на изменение ситуации в будущем.

Россияне сталкиваются с френдзоной не только в роли влюбленных: больше половины респондентов признали, что кто-то из их друзей питал к ним романтические чувства. При этом каждый третий подозревал об этом, а для каждого четвертого признание стало полной неожиданностью. Мужчины и женщины по-разному реагируют на признания друзей: 64% мужчин отметили, что были бы рады признанию подруги и, скорее всего, ответили бы взаимностью. Среди женщин этот вариант допустили только 24%. Большинство (41%) признались, что растерялись бы и не знали, как реагировать.

Мнения россиян относительно исхода подобных отношений разделились: 41% считают, что статус обычно не меняется, но один из участников все равно надеется на взаимность, 33% убеждены, что все заканчивается прекращением общения, 11% полагают, что участники возвращаются к дружеским отношениям, и лишь 15% верят в шанс на взаимность и развитие настоящих отношений.