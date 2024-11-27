В рамках XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе с 26 по 27 ноября, торжественно открылась этнодеревня, организованная Центром развития туризма Республики Башкортостан совместно с этнопарком «Терра», сообщает «ФедералПресс» .

Этнодеревня расположилась у Дворца борьбы и стала важной частью гастрофестиваля «Гусь и мед». Участники праздника, облаченные в национальные наряды, предложили гостям разнообразные деликатесы башкирской кухни, включая корот, бузу, выпечку, мясные блюда, вяленых гусей и сотовый мед. Пока женщины занимались приготовлением блюд и сервировкой стола, мужчины разжигали мангалы и подвешивали барашка для жарки. Все традиционные угощения были предоставлены гостям совершенно бесплатно.

По словам участников, подготовка к фестивалю велась заранее: приготовление вяленого гуся требует около двух месяцев, а корот готовится две недели. Эти блюда являются важными для фестиваля и знакомы казахстанским гостям, так как они традиционно готовятся в кочевой культуре и помогают утолить голод и жажду после жирной пищи.

Гастрофестиваль «Гусь и мед» проходил два дня — 26 и 27 ноября, и, помимо дегустации национальных блюд, включал конкурсы на лучшие рыбный суп и бешбармак, а также установление рекордов по приготовлению самого большого «Муравейника» и хвороста «Урама».