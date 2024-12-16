Вячеслав Фетисов обсудил с жителями Ленинского округа социальные инициативы

В рамках декады приемов граждан, приуроченной ко дню создания партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы, член Высшего совета партии провел личный прием граждан Ленинского городского округа. В обсуждении вопросов принял участие секретарь местного отделения партии глава муниципалитета Станислав Каторов. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа.

В ходе очередного приема были подняты важные темы, которые по сути являются социальными инициативами жителей. К примеру, речь шла о создании лыжной трассы в парке «Высота», который простирается от пр. Ленинского Комсомола города Видное до деревень Пуговичино и Дыдылдино. Эта территория всегда была и остается любимым местом отдыха. И сейчас горожане выразили заинтересованность в обустройстве современной трассы, которая позволит любителям зимних видов спорта проводить время с пользой недалеко от дома.

На прием пришли и обеспокоенные жители деревни Большое Саврасово. Дело в том, что в природоохранной зоне на берегу Пахры планируется строительство жилого поселка, уже вырублены деревья, установлены опоры для линии электропередачи. Активисты просят оказать содействие в их инициативе по изъятию данного участка и созданию особо охраняемой природной территории «Долина реки Пахры», чтобы сохранить нетронутой среду, где, по их словам, сейчас можно встретить 69 видов редких растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

«Мы постараемся разобраться в ситуации и приложим все усилия, чтобы сохранить эту уникальную часть природы Ленинского городского округа для будущих поколений», — прокомментировал Вячеслав Александрович.

Также беспокоит многих жителей муниципалитета закрытие урологического отделения в Видном. Сейчас пациентам приходится ездить на прием к узкопрофильному специалисту в соседние округа — Домодедово, Подольск, что доставляет большие неудобства.

«Мы бы просили восстановить наше отделение Видновской больницы», — сказал с просьбой местный житель.

Глава Ленинского городского округа поддержал эту просьбу и дал поручение своему заместителю Татьяне Квасниковой, которая курирует вопросы здравоохранения муниципалитета, передать многочисленные обращения жителей по данному вопросу и подготовить статистические данные по количеству урологических пациентов, чтобы составить совместное с Вячеславом Александровичем обращение в профильное министерство.

Каждое обращение будет взято на контроль, а пути решения находятся в рамках конструктивного взаимодействия с жителями и соответствующими ведомствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.