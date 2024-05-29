Вице-спикер ГД РФ: унизительные процедуры досмотров перед ЕГЭ нужно искоренять

Случай в воронежской школе, в которой охранники заставляли учениц снимать нижнее белье, чтобы те прошли на экзамен, вопиющий и, к счастью, все же единичный для нашей страны. Вместе с тем, он вскрывает целый пласт проблем системы школьного образования, которые необходимо решать как можно скорее, сообщил РИАМО вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.

Ранее стало известно, что перед ЕГЭ в школе № 62 в Воронеже охранники заставляли девочек поднимать футболки и снимать нижнее белье. Некоторые косточки на лифчиках звенели при прохождении металлодетектора. По словам девушек, в школьном туалете отсутствовали двери в кабинах.

«Во-первых, считаю недопустимым любой обыск школьников перед экзаменами. Они — дети, а не опасные преступники. Необходимы цивилизованные меры для борьбы со шпаргалками или списыванием, а унизительные процедуры досмотров нужно искоренять», — сказал Чернышов.

Во-вторых, по словам вице-спикера ГД РФ, администрация школ и чиновники должны перестать относиться к детям как к «получателям образовательных услуг».

«Российская школа должна быть местом взаимного уважения: неважно, директор ты, педагог или школьник, к тебе должны относиться как к личности. Мы требуем, чтобы ученики уважали учителей, но откуда взяться уважению, если в школе не уважают личные границы, в том числе телесные», — добавил политик.

В-третьих, по мнению Чернышова, особое беспокойство вызывает тот факт, что администрация школы № 62 не увидела в действиях охраны ничего предосудительного.

«Уверен, что в глубине души директор и педсостав понимают, что произошедшее — за гранью разумного. Но желание прикрыть „своих“ сильнее, чем самоуважение и профессиональные принципы», — отметил он.

По мнению вице-спикера, это важнейшие проблемы, без решения которых невозможно провести качественные изменения в школьном образовании, вырастить новое поколение россиян, уважающих себя, своих наставников, свою страну в конце концов.

«Что касается школы № 62 Воронежа, а это мой родной город, то сегодня я намерен отправить запросы с требованием провести проверку неправомерных действий охраны и руководства школы, которое прикрывает это самоуправство», ─ заявил Чернышов.