Вице-канцлер Швейцарии внезапно скончался в горах

Спикер Федерального совета и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скоропостижно скончался при прогулке по горам, пишет RT .

«В пятницу во время одного из своих излюбленных походов он потерял сознание и умер», — говорится в сообщении на официальном портале правительства.

Отмечается, что Симонацци было 55 лет. В Федеральной канцелярии он возглавлял администрацию президента.

У политика остались супруга и трое взрослых детей.