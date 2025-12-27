Вирусолог: гонконгский грипп может изменить свою структуру

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова заявила, что гонконгский грипп активизировался, из-за этого его антигенная структура может измениться, сообщает РИА Новости .

«На сегодняшний день гонконгский вирус активизировался, и, конечно же, есть причина к беспокойству в том, что этот вирус может изменить свою антигенную структуру», — отметила она.

По ее словам, единственным средством защиты является вакцинация.

Один из наиболее распространенных типов вирусных инфекций в последнее время — это гонконгский грипп, который ежегодно становится причиной сезонных всплесков болезней.

Оказалось, что это заболевание может вызвать в том числе почечную недостаточность. В разговоре с РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина подробно рассказала о заболевании, а также рассказала, как действовать при обнаружении симптомов.

