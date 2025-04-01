Вирус Triada обнаружен в устройствах Android

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Киберпреступники усовершенствовали троянскую программу Triada, внедряя её в прошивки контрафактных смартфонов, сообщает РБК .

Как выяснили эксперты «Лаборатории Касперского», модифицированный вирус теперь способен получать полный контроль над устройством, воровать криптовалюту и аккаунты соцсетей (Telegram, TikTok), фальсифицировать исходящие звонки.

Уже пострадали более 2,6 тыс. пользователей по всему миру, причем большинство случаев зафиксировано в России.

Поддельные гаджеты с вирусом Triada распространяются через неофициальные онлайн-магазины, предлагающие «брендовые» модели по подозрительно низким ценам. Как пояснил эксперт Дмитрий Калинин, заражение происходит ещё на этапе поставок, поэтому продавцы могут не знать о проблеме.

В «Лаборатории Касперского» рекомендуют проявлять особую бдительность при покупке мобильных устройств и немедленно проверять новые гаджеты на наличие угроз.