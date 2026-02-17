Виртуальный помощник Добробот провел более 24 тыс консультаций в Подмосковье

Виртуальный помощник Добробот, работающий на портале госуслуг Московской области с 1 августа 2025 года, провел свыше 24 тысяч консультаций по земельно-имущественным вопросам, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Добробот круглосуточно консультирует пользователей портала госуслуг Московской области по вопросам, связанным с землей и имуществом. Виртуальный помощник размещен на главной странице регионального портала, в разделах «Жилье» и «Земля», а также доступен через баннер на главном экране мобильного приложения «Добродел». Кроме того, бот автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг минимущества Московской области.

Для получения персонализированных рекомендаций пользователю необходимо задать интересующий вопрос. Добробот уточняет детали обращения и предлагает подходящую услугу. По его подсказкам уже совершено более 12 тысяч переходов в электронные карточки услуг.

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметили, что виртуальный помощник помогает гражданам быстрее находить нужные сервисы и получать консультации без необходимости обращения к специалистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.