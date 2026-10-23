Вину не признает: вэбкамщицу, убившую парня, отправили в СИЗО

21-летняя модель, зарезавшая своего бывшего парня в центре Москвы, расплакалась в зале суда и не признала вину в содеянном, сообщает Mash .

Ее отправили в СИЗО на два месяца — до 22 декабря.

Обвиняемая учится на третьем курсе, работает офис-менеджером на производстве парфюмерных отдушек, ароматических ингредиентов и косметики Syren. В свободное время девушка ходит на кастинги как модель.

По информации Baza, девушка пришла на заседание в длинном пуховике и старалась не поворачиваться к СМИ.

Ее мама заявила в суде, что дочь всегда была мягкой, послушной и отзывчивой, а отец назвал ее «солнышком». Родители поддерживали девушку. Ее адвокат предоставил суду три положительные характеристики, а начальник предложил внести залог, который составляет свыше 500 тыс. рублей.

Пара была знакома со школы. Они встречались еще в девятом классе, а затем расстались. Когда парень служил в армии, девушка написала ему, что хочет помириться. Родственники утверждают, что погибший очень сильно любил ее. При этом парень увлекался ставками и регулярно брал микрозаймы, накопил много долгов. Перед трагедией он понял, что не может потянуть и аренду квартиры. Молодой человек написал письмо возлюбленной, в котором объяснил причину их расставания.

В роковой вечер парень пришел мириться к девушке, она впустила его в квартиру. Во время ссоры в порыве гнева девушка взяла нож и нанесла ему один удар, который оказался смертельным.

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