Винтажный маркет проходит на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!»

Мастер-классы и лекции ждут гостей на столичном винтажном маркете фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На винтажном маркете, который до осени без перерывов работает на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» при поддержке Правительства столицы, пройдут интересные мастер-классы. Ведущие коллекционеры страны расскажут о главном символе Олимпиады-80 и большом ассортименте одежды, которая выпускалась к главному спортивному празднику.

В пятницу в 16:00 на винтажном маркете, где проходит неделя Олимпиады-80, состоится лекция о главном ее символе.

Расскажут гостям винтажного маркета и о том, как как заставили летать главного Потапыча страны. Это при том, что высота фигуры составляла 8 метров, а вес — 64 килограмма. Её собирали на опытном заводе НИИ резиновой промышленности из 150 квадратных метров прорезиненной ткани, такой же, что идет на надувные спасательные плоты.

В субботу, 13 июля, в 16:00 лекция будет посвящена одежде, произведенной к Олимпиаде. В 1980 году XXII Олимпийские игры, прошедшие в Москве, кардинально изменили такую сферу жизни советских граждан, как моду. Все текстильные заводы Советского Союза выпускали в тот период футболки, куртки и рубашки с заветными кольцами. После соревнований кроссовки и кеды стали использовать не только для занятий спортом, но и в повседневной жизни, модники впервые вышли на улицы в футболках.

В коллекции, которая будет представлена в ходе лекции на Чистопрудном бульваре, есть синтетическая финская куртка — такие в те годы просто занашивались до дыр.

Тысячи экспонатов, выпущенных к главному спортивному событию СССР, можно увидеть в эти дни на винтажном маркете, а многие и приобрести.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках по всему городу. В рамках фестиваля организованы более 40 типов мероприятий для горожан всех возрастов и интересов: концерты, кинопоказы, театральные постановки, тематические мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки, лекции, экскурсии, выставки, интеллектуальные и спортивные игры, квесты, викторины.