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Вильфанд: в Москве похолодает почти на 10 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве со вторника резко похолодает, пишет ТАСС.

По прогнозу синоптика, столбики термометров опустятся почти на 10 градусов.

В ночь на вторник ожидается 11–13 градусов, что на 8–10 градусов ниже предыдущих показателей. Днем похолодает до 19–21 градусов.

Кроме того, возможны кратковременные дожди в Московской области.

Ранее в Москве прошел сильнейший ливень, который затопил в том числе терминал А в международном аэропорту Внуково.