Вильфанд: температура выше нормы в апреле будет на Урале и в Сибири

Температура воздуха больше многолетних показателей ожидается в апреле в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. В остальных регионах РФ она будет либо равна средним значениям, либо окажется выше них, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура больше нормы в этом месяце ожидается в Курганской, Челябинской и Тюменской областях. Также она будет высокой в Алтайском, Красноярском, Забайкальском, части Хабаровского краев.

Еще температура больше нормы в апреле ожидается в Новосибирской, Омской, Иркутской, Томской и Кемеровской областях. В остальных регионах РФ показатель будет около средних значений.

Ранее метеоролог Михаил Леус заявил, что арктические погодные вторжения ожидаются в России в апреле.