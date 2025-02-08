Вильфанд предсказал дожди на Ямале

Вильфанд: на севере Сибири температура на 16-22 градуса выше нормы

На севере Сибири температура сейчас на 16-22 градуса выше нормы, на полуострове Ямал могут пройти дожди, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода на севере Сибири и в северо-восточной части европейской России, значения там на 16-22 градуса выше нормы», — сказал специалист.

Он добавил, что на Ямале и Салехарде могут пройти дожди.

«Потрясающе» высокую температуру наблюдают в Приморье.

Ранее Вильфанд рассказал о возможном температурном рекорде в России летом 2025 года.