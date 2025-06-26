Викторию Боню оштрафовали на 50 тыс руб за пропаганду аяваски
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Телеведущую и блогера Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду психотропного отвара аяваски. До этого звезда утверждала, что она не имеет никакого отношения к этому делу, но суд вынес другое решение, сообщает SHOT.
На Боню завели административное дело по статье 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств). Знаменитость заявляла, что она «здесь ни при чем», так как злоумышленники украли у нее домен и с него продавали запрещенные вещества.
Однако суд выяснил, что в одном из видео Боня рассказывала инфоцыгану Сергею Косенко, как ей нравится аяваска. Она также утверждала, что употребление наркотика помогло ей закрыть долг в 1 млн долларов. Самому Косенко уже назначили штраф в 50 тыс. рублей.
Тучи над Боней сгустились еще в 2023 году, когда она публиковала рекламу своих ретритов. Телеведущая рекомендовала пить отвар из галлюциногенных растений бассейна Амазонки, а себя называла «амбассадором аяваски в России».
Ранее на Боню подали иск в суд из-за якобы «неосновательного обогащения», но затем истица отказалась от претензий. Конкретная причина подачи иска неизвестна.