Викторию Боню оштрафовали на 50 тыс руб за пропаганду аяваски

Телеведущую и блогера Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду психотропного отвара аяваски. До этого звезда утверждала, что она не имеет никакого отношения к этому делу, но суд вынес другое решение, сообщает SHOT .

На Боню завели административное дело по статье 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств). Знаменитость заявляла, что она «здесь ни при чем», так как злоумышленники украли у нее домен и с него продавали запрещенные вещества.

Однако суд выяснил, что в одном из видео Боня рассказывала инфоцыгану Сергею Косенко, как ей нравится аяваска. Она также утверждала, что употребление наркотика помогло ей закрыть долг в 1 млн долларов. Самому Косенко уже назначили штраф в 50 тыс. рублей.

Тучи над Боней сгустились еще в 2023 году, когда она публиковала рекламу своих ретритов. Телеведущая рекомендовала пить отвар из галлюциногенных растений бассейна Амазонки, а себя называла «амбассадором аяваски в России».

Ранее на Боню подали иск в суд из-за якобы «неосновательного обогащения», но затем истица отказалась от претензий. Конкретная причина подачи иска неизвестна.