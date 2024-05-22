Виктория Боня на яхте у Ван Дамма сочла Монако своим домом

Виктория Боня получила ВНЖ в Монако и станцевала на яхте Ван Дамма

Телеведущая, блогер и модель Виктория Боня рассказала о получении вида на жительство (ВНЖ) в Монако. Звезда также посетила вечеринку, которая прошла на яхте у актера Жан-Клода ван Дамма, сообщает Общественная Служба Новостей .

Боня девять месяцев ждала получения ВНЖ и, увидев положительный ответ, уехала в Монако. В своих соцсетях телеведущая опубликовала новые фото из европейской страны и показала, как танцует, по ее словам, на яхте у легендарной звезды боевиков 90-х Ван Дамма.

Также Боня пожаловалась фолловерам, что ее сад погиб во время ее отсутствия. Несмотря на это, знаменитость назвала Монако своим домом и заявила, что рада вернуться к Средиземному морю.

Ранее Боня заявила, что ее дочь является гражданкой Монако (монегаской), поэтому «выгнать ее из страны не удасться».