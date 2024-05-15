«Моя дочь монегаска»: Викторию Боню не смогли выгнать из Монако

Виктория Боня: меня не могут выгнать из Монако из-за дочери-монегаски

Российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня заявила, что решила проблемы с документами и теперь вместе с дочерью Анджелиной может вернуться в Монако, где она проживает последние 12 лет, сообщает Starhit.ru .

«Друзья мои, хорошие новости! Ну что, 9 месяцев без возможности вернуться домой наконец-то закончились. В конце этой недели я возвращаюсь в Монако», — рассказала 44-летняя звезда подписчикам в соцсетях.

Она подчеркнула, что последние 2 месяца провела в российской столице и очень рада возможности побывать дома.

Блогер напомнила, что ее дочь является гражданкой Монако (монегаской), поэтому их не могут выгнать из княжества.

Боня добавила, что какое-то время проживала на территории Франции, но теперь ей придется отказаться от этого и вернуться в Монако. Именно из-за пребывания во Франции модель не смогла своевременно продлить вид на жительство.

Ранее стало известно, что Виктория Боня берет от 7 до 10 млн рублей за проход лично с ней на Каннский фестиваль. Стартовый пакет возможно купить за 3 млн рублей, а деньги можно заплатить наличкой или в крипте.