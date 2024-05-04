Проход с Викторией Боней на Канский фестиваль стоит от 7 до 10 млн рублей

Блогер Виктория Боня берет от 7 до 10 млн рублей за проход личной с ней на Каннский фестиваль. Деньги можно заплатить наличкой или в крипте, сообщает Mash.

Стартовый пакет от Бони можно купить за 3 млн рублей. Сюда входят билет на фестиваль, трансфер до начала дорожки и фото именно оттуда, а также место на балконе. За 5 млн рублей предоставляют авто, которое привезет к красной дорожке, где выходят звезды, вип-билет, места в партере, личный фотограф. Платье сюда не входит.

За 7 млн рублей покупатель лично пройдет с Боней по дорожке, а имя человека появится в крупнейшем фотобанке планеты.

Контракты на данные услуги блогер не заключает.