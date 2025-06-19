Виктор Дробыш попросил Прохора Шаляпина повторить угрозы при личной встрече

Шоумен, певец Прохор Шаляпин разозлился из-за того, что его талант раскритиковал продюсер Виктор Дробыш. Певец пригрозил, что может обратиться к влиятельным людям из Кремля, чтобы проучить продюсера за его колкие замечания. На что Дробыш отреагировал просьбой повторить все угрозы лично, сообщает Общественная Служба Новостей .

В разговоре с журналистами Дробыш сохранял спокойствие и рассказал, что думает по поводу угроз со стороны Шаляпина.

«Я выразил свое мнение, если кто-то не способен воспринимать конструктивную критику, то это не моя проблема. Я не могу понять, что так могло задеть человека, что он продолжает дуться», — высказался Дробыш.

Продюсер предложил Шаляпину повторить все обвинения при личной встрече. Дробыш также упомянул, что избегает распространения слухов и не хочет конфликтовать с обиженными на него людьми. Он считает, что претензии следует высказывать напрямую, а не за спиной в сомнительных интервью.