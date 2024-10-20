Видео: в Москве очередь к посольству Молдавии не иссякает более 12 часов
Фото - © скриншот/РИА Новости
Граждане Молдавии уже более 12 часов толпятся в Москве возле посольства своей страны, все они хотят проголосовать на президентских выборах и поучаствовать в референдуме о вступлении в Евросоюз, пишет РИА Новости.
На опубликованных кадрах видно, что толпа людей стоит возле металлического лабиринта, по которому стражи порядка пропускают избирателей Молдавии на участок для голосования. По словам очевидцев, очередь не становится меньше в течение 12 часов.
Президентские выборы в Молдавии начались 20 октября одновременно с референдумом о вступлении в Евросоюз. За пост лидера страну борются 11 кандидатов.
Ранее сообщалось, что очередь возле посольства Молдавии в Москве выстроилась с самого утра 20 октября.