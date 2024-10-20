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Видео: в Москве очередь к посольству Молдавии не иссякает более 12 часов

Граждане Молдавии уже более 12 часов толпятся в Москве возле посольства своей страны, все они хотят проголосовать на президентских выборах и поучаствовать в референдуме о вступлении в Евросоюз, пишет РИА Новости .

На опубликованных кадрах видно, что толпа людей стоит возле металлического лабиринта, по которому стражи порядка пропускают избирателей Молдавии на участок для голосования. По словам очевидцев, очередь не становится меньше в течение 12 часов.

Президентские выборы в Молдавии начались 20 октября одновременно с референдумом о вступлении в Евросоюз. За пост лидера страну борются 11 кандидатов.

Ранее сообщалось, что очередь возле посольства Молдавии в Москве выстроилась с самого утра 20 октября.