Люди выстроились у посольства Молдавии для голосования за вступление в ЕС

Граждане Молдавии, переехавшие в Москву, пришли к посольству страны. Они хотят поучаствовать в выборах президента и референдуме о вступлении государства в Евросоюз, сообщает корреспондент РИА Новости .

Перед молдавским посольством скопилась большая очередь. Она тянется почти на всю улицу.

Многие молдаване, живущие в Москве, недовольны организацией выборов для граждан страны, переехавших в Россию. По словам людей, для европейских избирателей подготовили более комфортные условия для голосования.

«Для живущих в ЕС молдаван открыли бюллетени для выборов на референдуме о вступлении в ЕС, и здесь тоже надо было открывать, а не закрывать нам рты, чтобы мы не могли ходить на выборы», — сказал один из участников голосования.

Голосование за кандидата президента Молдавии и референдум о вступлении в ЕС начались 20 октября в 07:00. Начали работать 987 участков.