Видео: один из пассажиров Пулково прибыл в аэропорт на карете с лошадью

Днем 11 ноября в Сети появилось видео, как один из пассажиров Международного аэропорта Пулково прибыл на территорию воздушной гавани в одну из зон на карете, которой управлял кучер.

«Обычный день в Пулково после того, как в аэропорту перешли на зимний тариф на парковки», — пошутили сотрудники воздушной гавани в официальном Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как сначала лошадью управлял один человек, затем на записи с другой камеры наблюдения было видно, что рядом с ним находится кто-то еще.

Кто именно прибыл в Пулково самым аристократическим образом, не уточняется.

