Видео: один из пассажиров Пулково прибыл в аэропорт на карете с лошадью
Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори
Днем 11 ноября в Сети появилось видео, как один из пассажиров Международного аэропорта Пулково прибыл на территорию воздушной гавани в одну из зон на карете, которой управлял кучер.
«Обычный день в Пулково после того, как в аэропорту перешли на зимний тариф на парковки», — пошутили сотрудники воздушной гавани в официальном Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, как сначала лошадью управлял один человек, затем на записи с другой камеры наблюдения было видно, что рядом с ним находится кто-то еще.
Кто именно прибыл в Пулково самым аристократическим образом, не уточняется.
