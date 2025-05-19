Видео: крановщик убаюкал пьяного приятеля на «качелях» в Приморье

Опубликовано видео, как крановщик в Приморье качает приятеля на стройплощадке

В Сети появилось видео, снятое очевидцем, на котором крановщик «укачивает» приятеля. Пьяный мужчина отдыхает на одеяле на импровизированных качелях, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в поселке Соловей-Ключ в Приморье. На опубликованных кадрах мужчина на высоте качается на поддоне. Судя по всему, без страховки, а только держится руками за тросы.

По словам очевидцев, отдыхающий был пьян. Вопросы появились и к самому крановщику. Им заинтересовалась прокуратура.

Ранее грузовик повис в воздухе, застряв на одном из самых опасных мостов России в Республике Бурятия. На опубликованных кадрах видно, как «Урал» правой стороной сорвался с узкого моста и тремя колесами повис в воздухе над рекой Витим.