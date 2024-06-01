Видео: Чернышев вместе с пасынком проводил катафалк с Заворотнюк на кладбище

Последние минуты траурной церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре Москвы попала на видео, на опубликованных кадрах фигурист Петр Чернышев стойко держится и провожает жену в последний путь вместе с пасынком Майклом и его девушкой, сообщает Telegram-канал SHOT .

В момент, когда уже закрытый белый гроб с телом Анастасии Заворотнюк несли к катафалку, Петр Чернышев стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу. Рядом с ним находились средний сын Заворотнюк от прошлого брака Майкл и его возлюбленная.

Чернышев и вся семья покойной актрисы стойко держались на церемонии прощания, которая завершилась в монастыре. Катафалк с телом Заворотнюк отправился на Троекуровское кладбище под аплодисменты поклонников и крики «Браво».

Ранее в Сети опубликовали кадры с Троекуровского кладбища, где уже подготовлено место для погребения Заворотнюк. Актриса скончалась 30 мая в возрасте 53 лет от рака мозга. Со страшным недугом она боролась последние пять лет.