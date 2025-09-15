Вид медитации: психолог рассказала о влиянии рисования на состояние человека

Арт-терапевт и психолог Марина Зайцева заявила, что в современном мире, полном стрессов и перегрузов, рисование стало одним из видов медитации, способом достижения гармонии и контакта с собой и эффективным методом самовыражения и расслабления, сообщает Nord-News .

«Если вы думаете, что не умеете рисовать, не переживайте! В арт-терапии это не имеет значения. Создание искусства — это процесс, а не конечный результат», — сказала специалист.

По ее словам, особенно важно отпустить самоосуждение и игнорировать чужую критику, поскольку суть заключается в текущем моменте, в «здесь и сейчас».

Кроме того, в арт-терапевтической практике значительную роль играют цвета. Различные цветовые решения способны вызывать широкий спектр эмоций. К примеру, теплые тона могут стимулировать ощущение энергии и воодушевления, в то время как холодные оттенки — чувство безмятежности и умиротворения.

Живопись, подобно медитативной практике, представляет собой исключительный путь к самовыражению и эмоциональной регенерации. Погружение в творческий процесс позволяет исследовать глубинные переживания, избавиться от скованности и напряжения, обрести внутреннее равновесие и спокойствие, утверждает Зайцева.