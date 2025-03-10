Вибраторы и IT: чем занимаются правнуки Леонида Брежнева

Стало известно, чем занимаются правнуки пятого генерального секретаря СССР Леонида Брежнева Леонид и Дмитрий: продажей вибраторов, музыкального оборудования и IT, сообщает Life.ru .

Леониду 40 лет, а Дмитрию — 39, они дети умершего в 2018 году внука Брежнева Андрея, он работал в МИД и министерстве торговли СССР.

Старший закончил Военный университет имени Александра Невского и долго работал военным переводчиком в посольстве Индии, а затем сертифицировал для продажи в России вибраторы китайской марки. Он женат и растит двух дочерей.

Дмитрий с 2014 года работает в крупных отечественных IT-компаниях менеджером по развитию бизнеса. Несколько лет назад он занимался распродажей музыкального оборудования, в том числе продавал рокерскую гитару за 100 тысяч рублей.

Братьям Брежневым достались от знаменитого предка элитная недвижимость: трехкомнатная, пяти- и семикомнатная квартиры, студия в Москве.