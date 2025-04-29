Ветврачи Госветслужбы Подмосковья проведут более 1,2 тыс вакцинаций домашних животных

В графике на май запланировано свыше 1,2 тыс. выездных вакцинаций, благодаря которым ветеринарные услуги становятся удобными для жителей региона — во многих случаях отпадает необходимость в транспортировке питомца до ветклиники для проведения профилактических процедур. Во время работы мобильных офисов специалисты Госветслужбы Подмосковья оказывают широкий спектр услуг, включая вакцинацию, регистрацию и чипирование животных. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Во время приема владельцы могут бесплатно вакцинировать животное против бешенства препаратом отечественного производства «Рабикан», а за дополнительную плату — комплексными вакцинами, одну из которых помогут подобрать ветеринарные врачи в зависимости от вида, породы, возраста и других данных питомца. В случае с собаками в обязательном порядке необходимо пройти процедуру регистрации, если она не была сделана ранее. Данные о животном и хозяине будут занесены в Реестр, благодаря чему можно будет с помощью специального сканера оперативно определить чей питомец, если вдруг он потеряется на прогулке», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве отметили, что график работы мобильных пунктов ветеринарной службы будет обновляться ежемесячно в течение сезона. Так, 1 мая ветеринары будут принимать пушистых пациентов в Одинцовском округе — с 11:00 до 11:30 возле памятника в деревне Сальково, с 11:45–12:15 на площадке между домами № 35 и 36 в поселке Санатория «Поречье», а также с 12:30 до 13:00 возле дома № 8а в селе Троицкое. Актуальные даты и адреса дежурства на май по всем округам представлены на официальном сайте министерства с разбивкой по территориальным ветеринарным управлениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.