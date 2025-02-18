«Ветряночные вечеринки». В России появился странный тренд для семей с детьми

В России родители начали водить детей на «ветряночные вечеринки», чтобы их потомство специально заражалось ветрянкой. По мнению специалистов, такая тенденция связана с проблемами в поставках вакцин от ветряной оспы, сообщает Mash .

«Ветряночные вечеринки» проходят в Нижегородской, Воронежской, Ярославской областях и других регионах страны. Родители начинают водить своих детей к больным ветрянкой, если не могут поставить чадам прививку от ветряной оспы.

«Если среди знакомых никто не хворает, то ищут объявления в интернете — приходите, заражайтесь за отдельную плату», — отмечает издание.

Некоторые российские доктора уже выступили против «ветряночных вечеринок», поскольку заражение «диким» вирусом — неуправляемый процесс, в отличие от вакцинации. Крымский врач-инфекционист Екатерина Кулова отметила, что протекание ветряной оспы может проходить тяжело, причем пока неизвестно, как здоровье ребенка отреагировать на подобные «вечеринки».

Между тем в подмосковных Люберцах проходит вакцинация от ветрянки для взрослых пациентов, которые не переболели недугом в детстве.