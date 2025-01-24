Жители Люберец могут пройти вакцинацию от ветряной оспы

В Центральной поликлинике Люберецкой областной больницы проводится вакцинация от ветряной оспы для взрослых, кто не переболел ветрянкой в детстве, сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Во времена, когда вакцины не существовало, переболеть в детстве было более безопасно, чем в подростковом и во взрослом возрасте. Потому что последствиями ветрянки могут быть ветряночный энцефалит, пневмония, бронхит, вторичные бактериальный инфекции кожи», — пояснила заведующая Центральной поликлиникой ЛОБ Нелли Вишнякова.

Нелли Вишнякова уточнила, что в настоящий момент доступна вакцина, которая делает процесс приобретения иммунитета к ветряной оспе менее рискованным и безболезненным. Вакцинации подлежат не болевшие и не привитые ранее. А также лица, контактировавшие с больным ветряной оспой. Экстренная вакцинация в этом случае проводится в течение 72 часов после контакта с больным.

Курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом шесть недель. В день вакцинации обязателен осмотр медицинским специалистом, так как имеются противопоказания.

Вакцинация проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00 в центральной поликлинике (Люберцы, Октябрьский пр-кт, 116, каб. № 108) после предварительного осмотра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.