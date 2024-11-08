Ветреная погода придет в Московский регион 8 ноября

Днем в пятницу в Московском регионе будет от четырех до шести градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не будет. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от 1 до 3 градусов тепла. Ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее в Москве приостановили аренду электросамокатов в связи с погодными условиями. Большинство компаний планируют вернуть устройства на улицы только после того, как погода придет в норму.