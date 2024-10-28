Ветреная и дождливая погода придет 28 октября в Московский регион

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Гидрометцентр РФ: дождь и 10 градусов будут в Московском регионе в понедельник

Днем в понедельник в Московском регионе будет от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Ожидается облачность и дождь. Ветер южный и юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью ожидается от четырех до шести градусов тепла. Будет облачно, маленький дождь. Ветер западный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 29 октября на большей части Подмосковья будет I класс пожарной опасности. Также в некоторых лесничествах введут предупреждение II класса.