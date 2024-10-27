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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке с 27 по 29 октября

26 октября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

27 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Луховицком, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

28 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Луховицком, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

29 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Луховицком, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет от 8 до 9 градусов, ночью — 5-6 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду с незначительными прояснениями, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.