Ветеринары рассказали, как защитить собаку от переохлаждения зимой

Зимние холода представляют опасность для домашних собак, особенно для тех, кто не привык к низким температурам. Ветеринары советуют в морозные дни сокращать продолжительность прогулок, избегать чрезмерных физических нагрузок и утеплять короткошерстных животных, иногда используя несколько слоев одежды.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил, что у каждой собаки индивидуальный температурный лимит. Некоторые животные могут долго гулять на морозе, другие начинают мерзнуть почти сразу. Особое внимание стоит уделять состоянию подушечек лап, которые наиболее уязвимы в холодное время года.

Ветеринар Михаил Шеляков отметил, что наиболее опасной для собак является температура от 0 до -5 градусов. В такую погоду шерсть быстро намокает и теряет свои защитные свойства, что может привести к переохлаждению. Он посоветовал выгуливать собак недалеко от дома, а при сильном морозе и возможности — вовсе отказаться от прогулки, если питомец приучен к пеленке.

Симптомы переохлаждения включают дрожь, поджимание лап, скуление, заторможенность, замедленное дыхание и сердцебиение, а также побледнение или посинение слизистых оболочек. В случае переохлаждения ветеринары рекомендуют постепенно согревать животное, накрыть его одеялом и дать теплое питье, избегая использования грелок и горячих ванн.

Зимние прогулки могут быть полезны для собак: снег усложняет поиск запахов, что развивает обоняние питомца. Кинологи советуют устраивать для собак поисковые игры на свежем снегу, чтобы сделать прогулки интереснее и полезнее.

