Ветеринары проверили подмосковного производителя кормов для домашних животных

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели плановый контроль на предприятии компании «Петкорм» — производителя сухих и влажных консервированных кормов для кошек и собак. Результаты проверки показали полное соответствие производства установленным требованиям биобезопасности. Компания успешно прошла все этапы ветеринарно-санитарного контроля, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В ходе проверки были выполнены лабораторные исследования. Для анализа микробиологического состава специалисты взяли 20 проб с поверхностей производственного оборудования, пробы с рук и спецодежды работников, а также пробу воздуха в помещениях. По итогам нарушений зафиксировано не было, технологические процессы и условия производства продукции соответствуют установленным ветеринарно-санитарным требованиям и регламентам.

Регион занимает первое место в РФ по производству кормов для домашних животных. За первое полугодие 2025 года было выпущено 254,5 тыс. тонн, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю Подмосковья приходится 31,6% от общероссийского объема и более 47,1% от изготовленного в Центральном федеральном округе.

Например, ООО «Петкорм» производит 5,2 тыс. тонн кормов в год. Завод открыли 7 лет назад в деревне Шелепино Дмитровского муниципального округа. Компания является одним из резидентов индустриального парка «Орудьево».

В продуктовой линейке присутствуют корма из свинины, говядины, индейки. На заводе производится около 75 наименований продукции: кусочки, паштеты, крупнокусковые в соусе, в желе, в собственном соку.

В апреле на предприятии начали выпускать новую товарную позицию — консервы «Нежное суфле».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.