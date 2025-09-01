Ветеринары проведут около 250 выездов в отдаленные населенные пункты Подмосковья

В сентябре ветеринары Минсельхоза Московской области продолжат сезон выездных вакцинаций в отдаленных населенных пунктах региона и садовых товариществах. На базе мобильного офиса Госветслужбы владельцы смогут бесплатно привить питомцев от бешенства отечественной вакциной «Рабикан», а за дополнительную плату — комплексными вакцинами против болезней собак и кошек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В мобильных офисах также можно зарегистрировать питомца с внесением данных в Единый региональный реестр домашних животных. Это требование обязательно для собак, начиная с 3-х месяцев, и позволит вернуть животное к хозяину гораздо быстрее в случае потери.

Сезон выездных вакцинаций начался в апреле и завершится в конце сентября, в связи с наступлением холодного сезона. После чего владельцы смогут обращаться в государственные ветклиники, адреса и телефоны которых указаны на интерактивной карте. В сентябре в график проведения выездных вакцинаций включено 248 локаций. Среди ближайших — 2 сентября с 9:30 до 10:30 в СНТ «Золотая Подкова» (село Ашитково, округ Воскресенск), 3 сентября с 9:00 до 9:30 в деревне Ельники (Рузский округ), с 11:00 до 11:30 в селе Кузовлево (Домодедово), с 10:00 до 12:00 в деревне Клементьево (Можайский округ).

Найти ближайший мобильный пункт и ознакомиться с временем проведения в течение всего месяца поможет карта на портале «Мой АПК».

