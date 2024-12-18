Ветеринары продезинфицировали 18 тыс предприятий Подмосковья в 2024 году

Санитарная обработка сельскохозяйственных помещений — обязательное требование для предприятий пищевой промышленности, сельскохозяйственных и животноводческих организаций. В этом году специалисты Госветслужбы региона провели дезинфекцию на более 18 400 объектах различного профиля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В общей сложности было обработано свыше 26 890 кв. метров. Также важным этапом является последующий бактериологический контроль качества дезинфекции — в этом году было проведено свыше 18 000 исследований.

Санитарная обработка проводится ежемесячно на производствах и ежеквартально на складах. Применяются различные методы, в том числе обработка холодным, а также горячим туманом, что позволяет продезинфицировать труднодоступные места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.