Ветеринары Подмосковья вакцинировали почти 140 тыс животных с января

Вакцинирование питомцев — важная мера профилактики, позволяющая предотвратить распространение опасных заболеваний и обеспечить эпизоотическое благополучие региона. За полгода ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области вакцинировали 139,5 тыс. домашних животных: 82,8 тыс. собак и 56,7 тыс. кошек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняют в Минсельхозе Подмосковья, на бесплатной основе свыше 91 тысячи питомцев были привиты против бешенства отечественным препаратом «Рабикан» — его производит «Щелковский биокомбинат» в Лосино-Петровском городском округе. На платной основе животные были вакцинированы от других опасных болезней: чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтерита и лептоспироза собак, панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной и герпесвирусной инфекции кошек и других заболеваний.

Вакцинация проводится в государственных ветеринарных клиниках Московской области — найти ближайшее учреждение и записаться на прием можно по телефону единой горячей линии: +7 (495) 668-01-25. Также вакцины от бешенства доступны в мобильных пунктах Госветслужбы — адреса, даты и время их работы в июле представлены на интерактивной карте. Здесь также указаны телефоны, режим приема и адреса госветклиник.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.

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