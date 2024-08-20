Ветеринары Подмосковья спасли найденную в городе дикую пустельгу

В Пушкинскую ветеринарную станцию поступил необычный пациент — птенец дикой пустельги, найденный случайными прохожими на улице города. Слеток выглядел слабым и нуждался в помощи, поэтому ветеринарные врачи приняли решение выхаживать его.

Выращивать его было нелегко, так как рацион питания должен был быть соответствующим. Однако благодаря профессиональной команде ветеринаров, птенец подрос, окреп и научился жить самостоятельно.

После этого он был отпущен на волю под присмотром специалистов.

Если вы обнаружили птенца на земле, не стоит его поднимать и кормить, так как, скорее всего, его родители находятся рядом и заботятся о нем. Однако в случае, если у птенца имеются явные проблемы со здоровьем, такие как сломанное крыло или другие повреждения, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Пустельга — маленькая хищная птица из семейства соколиных.

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