Ветеринары Подмосковья спасли кота, удалив опасный предмет из желудка

Ветеринары Минсельхоза Московской области успешно провели операцию коту по кличке Тайсон, проглотившему швейную нить. Питомец решил попробовать себя в новом хобби — шитье и вязании, но игра обернулась неприятностью. Несколько дней он отказывался от еды, чем напугал своих хозяев, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Обнаружив симптомы, владельцы обратились в Долгопрудненскую ветеринарную станцию, где специалисты провели осмотр и выявили опасное инородное тело в желудке. Нить могла стать причиной закупорки кишечника — ситуация требовала незамедлительного вмешательства. Операция прошла успешно, хирургическим путем ветеринары изъяли инородный предмет. Сейчас Тайсон восстанавливается, но уже радует хозяев прежней активностью.

Ветеринарные специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают владельцам, что хранить швейные принадлежности и другие мелкие предметы, которые могут заинтересовать питомца, необходимо в недоступных местах. Также рекомендуется регулярно проверять игрушки домашних животных на наличие мелких деталей. Если питомец отказывается от еды, или наблюдаются вялость, недомогание, рвота и другие симптомы, необходимо обратиться к специалисту.

Узнать ближайший адрес и телефон государственной ветклиники в Подмосковье можно на интерактивной карте. Также записаться на прием помогут операторы единой горячей линии: +7 (495) 668-01-25, где в ночные часы работает электронный помощник «Вита».

