Ветеринары Подмосковья спасли домашнего ежа с кусаной раной

В Голицынскую участковую ветеринарную лечебницу обратился посетитель с домашним ежом, который находился в угнетенном состоянии. Врачи обнаружили кусаную рану на его спине в области крестца. Колючему зверьку было немедленно назначено рентгенологическое исследование, которое показало, что рана не оставила серьезных внутренних повреждений, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

После проведения диагностики пациенту была оказана неотложная медицинская помощь: рана была обработана, сделана инъекция антибиотика, а также были даны письменные рекомендации по уходу. Ветеринары назначили животному специальное лечение, чтобы он мог быстрее поправиться.

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают, что домашние ежи, как и любые другие животные, могут получать травмы и болезни, поэтому важно обращаться к государственным ветеринарным врачам при возникновении недугов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.