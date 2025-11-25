Ветеринары Подмосковья собрали коллекцию самых необычных кличек питомцев

Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области поделились подборкой редких и запоминающихся кличек домашних животных, которые поступали на прием в государственные ветеринарные станции с начала текущего года. Среди них — как привычные и оригинальные, так и вызывающие улыбку и удивление. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Для кошек характерными стали названия, связанные с местом обнаружения или происхождения питомца. Например, «Лукойл» (нашли рядом с АЗС), «Гараж» (обнаружили в гаражах), «Ламборджини» (под машиной), а также «КотЛета» (нашли летом). Много кличек связано с культурными и историческими персонажами или отсылками: «Кали» (в честь индийской богини разрушения), «Рататоск» (отсылка к скандинавской мифологии), «Ирлинг», «Гремлин», «Тролль», «Эльф», и ироничная «Пилиграф Пилиграфович Шариков». Также встречались такие необычные имена как «Рыжий‑Рыжик‑Зайчик» (хромая передняя лапка и прыжки наподобие зайцев), «Шакшука» (по цвету) и «Мятый» (сфинкс). Среди игривых и шутливых кличек можно выделить «Феррари», «Мазерати», «Чубайсы», а также современные «сетевые» имена — «Сайт», «Файл», «Яндекс», «Пиксель», и «Булочка» с «Багетом».

Что касается собак, то здесь также присутствуют необычные и запоминающиеся названия. Например, «Третий» (от трех щенков в помете), «Нарзан» (владельцы — вегетарианцы), «Пуля» (ягдтерьер, отличающийся скоростью), «Трюфель» (шоколадная окраска), а также «Булочка» и «Клюква». Забавные имена «Фаина» и «Зена» используются при командных вызовах, а «Фиона» и «Шрек» — для малышей-щенков. Есть также жители, выбирающие классические или шутливые имена — например, «Барсик» (по документам — Избасар), «Федор Михалыч», «Игорь Олегович», «Джулия Маргулис». Среди необычных и креативных — «Беги Беги», «Таблерон», «Тирамису», «Текила», «Твинки», «Тутти-Фрутти» и «Тициана Амига де Винчи». И иногда владельцы дают даже неординарные имена — например, однажды имя «Там» вызвало улыбки ветеринаров, потому что хозяин настаивал, что именно так зовут свою собаку, что вызвало смех и удивление.

Помимо собак и кошек, в ветеринарных станциях встречались и представители экзотических видов: змейки, которых назвали «Перчик», «Ацтек» и «Ленка», удав получил имя «Зайка», а крысы — «Самса» и «Раиса Ивановна».

Теперь владельцы собак могут оформить регистрацию без посещения ветеринарных клиник — все процедуры доступны онлайн через региональный портал госуслуг. Для этого нужно удостовериться, что у четвероногого есть чип, подготовить фото (мордочка анфас, страницы ветеринарного паспорта с данными и номером чипа), заполнить электронную форму и загрузить документы. После рассмотрения заявки результат появится в личном кабинете.

В случае смены данных или снятия питомца с учета также можно оформить изменения онлайн.

Регистрация собак стала обязательной с 2023 года и за ее отсутствие предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

