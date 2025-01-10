Ветеринары Подмосковья рекомендуют регулярно чистить зубы домашним питомцам

В Государственной ветеринарной службе Московской области рекомендуют владельцам чистить зубы животного 2-3 раза в неделю, начиная с раннего возраста, это поможет приучить любимца к регулярной процедуре. При этом, необходимо использовать специальные зубные щетки, которые не травмируют десна, и пасты. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Здоровые зубы у животных — результат регулярной гигиены ротовой полости в домашних условиях и посещения стоматолога. При несвоевременном уходе у питомцев может образоваться зубной налет и камень из-за остатков пищи, воспаление десен и другие заболевания.

В качестве профилактики можно давать питомцу лакомства, с помощью которых происходит механическое удаление налета и массаж десен. Чрезмерное слюноотделение, запах из ротовой полости, наличие темного налета, покраснений или воспалений, выпадение зубов — повод обратиться к ветеринарному специалисту.

В Подмосковье в государственных учреждениях ветеринарии принимают врачи различного профиля, в том числе стоматологи. Посещать специалиста с питомцем рекомендуется не реже 1 раза в год для профилактического осмотра. При необходимости доступны процедуры ультразвуковой чистки зубного камня, удаления зубов, санации ротовой полости.

Найти ближайшую клинику и уточнить часы приема можно по единому телефону: 8 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00. Запись на прием также доступна на региональном портале госуслуг после авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.