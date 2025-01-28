Ветеринары Подмосковья рассказали, почему собакам нельзя есть сладкое

Многие хозяева любят угощать своих четвероногих друзей продуктами, содержащими сахар. Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, почему не стоит излишне баловать собак сладким, сообщает пресс-служба ведомства.

Сладости могут способствовать образованию зубного налета и кариеса, что приводит к стоматологическим проблемам. Избыточное потребление сахара (особенно — шоколада) вызывает ожирение, увеличивает риск развития диабета и сердечно — сосудистых болезней, может спровоцировать расстройства желудка и проблемы с пищеварением.

Если все — таки хочется угостить собаку, то лучше выбирать лакомства, предназначенные специально для животных и заранее проконсультироваться с ветеринаром.

В случае, если стали замечать ухудшение состояния здоровья у питомца, то стоит незамедлительно обращаться к врачу. Запись на прием доступна по телефону единого колл — центра по вопросам ветеринарии: +7 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00, или на сайте региональных госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.