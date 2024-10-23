Ветеринары Подмосковья рассказали о новых правилах борьбы с паратуберкулезом у скота

Новые ветеринарные правила по паратуберкулезу животных были утверждены в России. Паратуберкулез — это хроническая инфекционная бактериальная болезнь, которая поражает крупный рогатый скот, овец, коз, верблюдов и северных оленей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В связи с тем, что возбудитель очень устойчив к факторам внешней среды, на сельскохозяйственных предприятиях необходимо проводить клинический осмотр всех восприимчивых к этой болезни животных два раза в год, а маточное поголовье должно проходить дополнительный осмотр в течение 30 дней после родов.

В случае поступления новых животных в хозяйство, они должны находиться на карантине в течение 30 дней для профилактики заболевания.

При подтверждении диагноза определяются границы эпизоотического очага и вводится карантин. Карантин может быть отменен через три года после убоя последнего восприимчивого животного и проведения всех необходимых мероприятий.

Подробная информация о мерах, необходимых для борьбы с инфекцией, опубликована в приказе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.12.2023 № 896 на официальном сайте правовой информации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.