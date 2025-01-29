Ветеринары Подмосковья рассказали, какие прививки стоит делать щенкам

Многие жители Подмосковья имеют собак в качестве домашних питомцев. Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, какие прививки обязательно стоит сделать щенкам в раннем возрасте, чтобы сохранить их здоровье, сообщает пресс-служба ведомства.

Обязательной является вакцинация против бешенства, парвовирусной инфекции, инфекционного гепатита, лептоспироза и чумки. Обычно для щенков первая прививка делается в возрасте 8-12 недель, с дальнейшей ревакцинацией. Важно помнить, что до этого возраста у них сохраняется иммунитет, полученный от матери, поэтому вакцинировать четвероногого раньше не стоит, это может быть неэффективно.

Ветеринары отмечают важность соблюдения графика вакцинации, а также предупреждают, что рекомендации носят общий характер. Чтобы подобрать индивидуальный план прививок для ваших питомцев, стоит обратиться к врачу. Запись на прием доступна по телефону единого кол-центра по вопросам ветеринарии: +7 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00, или на сайте региональных госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.