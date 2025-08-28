Ветеринары Подмосковья рассказали, как защитить уши собаки во время купания

Купание в водоеме — это не только приятный процесс, но и важная часть ухода за собакой, которая способствует улучшению настроения и снятию стресса. Однако такое водное развлечение сопряжено с определенными рисками для здоровья питомца, особенно для его ушей. Одной из главных угроз являются инфекции, вызванные бактериями и грибками, которые развиваются в ушных проходах при наличии воды и песка внутри ушей. Это может привести к воспалению — отиту, характеризующемуся зудом, покраснением, неприятным запахом и раздражением, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Развитие инфекции происходит, когда вода попадает в слуховой проход и задерживается там, особенно в теплых и влажных условиях. Бактерии и грибы активно размножаются в таком благоприятном для них микроклимате, вызывая воспаление и дискомфорт у собаки. Наиболее уязвимыми к развитию отита являются породы с анатомическими особенностями ушей: например, кокер-спаниели и лабрадоры с висячими ушами, терьеры с узкими или длинными проходами, а также пудели и спаниели с густым опушением слухового аппарата, и бульдоги с плоской мордой.

Чтобы снизить риск возникновения ушных инфекций, ветеринары рекомендуют соблюдать ряд правил гигиены. После купания уши необходимо аккуратно просушить мягкой тканью или ватным диском, избегая глубокого проникновения в слуховой проход, чтобы не травмировать слизистую. Также рекомендуется использовать специальные ветеринарные лосьоны для ухода за ушами: они помогают удалять остатки влаги и загрязнений, препятствуя развитию микробов. Важным моментом является отказ от использования подручных средств, таких как спирт, масла или уксусы, поскольку они могут повредить слизистую и усугубить воспаление.

Обратите внимание на признаки возможной инфекции: чрезмерное тряска головой, зуд, неприятный запах из ушей, дискомфорт или покраснение. В случае появления таких симптомов необходимо как можно скорее обратиться к ветеринарному специалисту. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы полностью восстановить здоровье питомца и избежать осложнений.

В ведомстве отметили, что регулярный уход, своевременная профилактика и аккуратное обращение с ушами позволяют сохранить ушной аппарат собаки в чистоте и здоровье, даже в сезон купаний. Это гарантирует комфорт и хорошее самочувствие вашему любимцу на долгие годы. Но если вы заметили что-то необычное, рекомендуется обратиться за медицинской помощью. Госветслужба Подмосковья предлагает профессиональную помощь в выявлении проблем со здоровьем домашних животных. По телефону +7 (495) 668-01-25 вы можете узнать расположение ближайшей ветеринарной клиники. Также запись на прием возможна через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.