Ветеринары Подмосковья рассказали, как защитить питомцев от теплового удара

Летняя жара, которая установилась в центральных регионах России, создает серьезные риски не только для людей, но и для домашних животных. Высокие температуры усложняют организмам питомцев процесс регуляции температуры тела, что повышает риск теплового удара и других тепловых нарушений. Ветеринары Подмосковья подготовили ряд важных рекомендаций, которые помогут защитить питомцев от теплового удара и обеспечить их комфорт и безопасность в жаркую погоду. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Прежде всего, категорически не рекомендуется оставлять домашних животных в замкнутых пространствах, особенно в закрытых автомобилях. Даже кратковременное отсутствие владельца в машине на солнце превращает салон в «парилку», где температура быстро поднимается до опасных значений, что может привести к тепловому удару или гибели животного.

Важной частью профилактики является ограничение прогулок в самые жаркие часы дня. Лучшее время для выгула — раннее утро или поздний вечер, когда температура снижается. В остальное время года питомца следует содержать в тени, прохладных помещениях или в доме, где установлены кондиционеры или вентиляторы.

Обеспечение доступа к свежей воде — еще один важный аспект. В любое время, особенно во время прогулок, питомцу нужно иметь возможность пить и получать воду комнатной температуры. Регулярная смена воды гарантирует её чистоту и свежесть, что способствует своевременному охлаждению организма.

Не менее важна профилактика и своевременное выявление симптомов перегрева. Обратите внимание на признаки теплового удара: вялость, тяжелое дыхание с высунутым языком, дрожь, повышение температуры тела более 39,5 °C. В случае появления этих симптомов необходимо дать животному попить прохладной воды и перенести его в прохладное помещение. Можно аккуратно окунуть лапы и другие части тела в воду комнатной температуры. В случае обращения с тяжелыми симптомами — нарушение координации, потеря сознания, сильная слабость — нужно немедленно обратиться к ветеринару.

Госветслужба Подмосковья предоставляет возможность быстро получить квалифицированную помощь и провести диагностические мероприятия для выявления и устранения проблем со здоровьем домашних животных. Для получения информации о ближайших ветеринарных клиниках или для записи на прием рекомендуется звонить по телефону +7 (495) 668-01-25 или воспользоваться региональным порталом госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.