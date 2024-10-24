Ветеринары Подмосковья рассказали, как заботиться о здоровье собаки осенью

В такое время года важно не переохладить питомца во время прогулки, следить за тем, чтобы животное двигалось активно — на помощь придут любимые игры вашей собаки, можно задействовать любые виды игрушек ­– мячи, кольца и т. д. Еще одна опасность — опавшие листья, являющиеся идеальной средой для размножения грибков и болезнетворных бактерий, а также грибы в парках и лесных массивах, которые могут оказаться ядовитыми.

Также стоит отметить обувь для собак ­– она защищает лапы питомца от холода, грязи, мусора, острых камней и осколков, которые могут присутствовать на дорогах городских улиц. Задать все вопросы по уходу за питомцем, спланировать план вакцинаций и зарегистрировать животное можно на одной из ветеринарных станций Подмосковья, адреса которых можно узнать здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.